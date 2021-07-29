Как выбрать вкусный арбуз без нитратов

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В Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. Оптимальный вариант — это покупать арбузы возле арбузных полей: ягоды там полностью дозревшие.

На что обращать внимание при выборе?

Качественный плод внешне должен выглядеть свежим и целым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды.

Через трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются, а затем вызывают пищевые отравления у потребителей. Именно по этой причине нельзя покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена, а также не стоит просить надрезать арбуз, чтобы попробовать или посмотреть цвет его мякоти.

Созревший арбуз имеет более матовую корочку, а также яркие и четкие полосы. О спелости ягоды свидетельствует и земляное пятно — это место, на котором арбуз лежал на земле. Оно должно быть ярко-желтого цвета и только одно. Постучите по арбузу. Звук должен быть не глухим и не звонким, а скорее гулким, напоминающим вибрацию.

Высохший арбузный хвостик — не стопроцентный признак вкусного арбуза. Это значит, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу.

Существует еще один популярный миф, что качественный арбуз издает характерный звук при сжатии. Дело в том, что плод хрустит при надавливании всего один раз, — вероятнее всего, это уже случилось при транспортировке.

Традиционные регионы выращивания арбузов в России — Волгоградская, Ростовская, Астраханская, Оренбургская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Дагестан. Самый крупный по площадям выращивания арбузов российский регион — Волгоградская область. Однако развитие технологий выращивания и достижения селекционеров приводят к тому, что арбузы в нашей стране можно выращивать на всё более широкой территории. Сейчас арбузы в промышленных объемах выращивают также в Саратовской, Воронежской и Курганской областях, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях, а небольшие насаждения в фермерских хозяйствах есть даже в Якутии, Омской и Новосибирской областях.

Импортные арбузы поставляются в основном из Казахстана (летом) и Ирана (зимой и весной). Также идут поставки из Бразилии, Турции, Узбекистана, Коста-Рики, Китая, Таиланда, Египта и т. д.

Опасны ли нитраты?

Артем Соколов, старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства:

– Нитраты — это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Они повсеместно используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и, соответственно, повышают урожайность. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов — он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим (примерно за неделю до полного созревания). Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти — низкая.

– Ученые ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», занимающиеся вопросами правильного питания, утверждают, что в мировой практике ни разу не было зафиксировано случая отравления человека нитратами из бахчевых, фруктов или овощей, — комментирует генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. — То, что обычно принимают за отравление нитратами, — это либо диарея от избыточного потребления клетчатки (арбузы у нас принято есть килограммами, а клетчатка, содержащаяся в них, обладает слабительным эффектом), либо кишечное расстройство, вызванное бактериями с плохо вымытой поверхности плода. Во время созревания арбуз лежит на земле, поэтому перед тем как его нарезать, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов.