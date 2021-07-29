Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.
Спецназ тульской Росгвардии тренировался уничтожать преступников в лесу
Тактико-специальные занятия проходили в рамках оперативно-стратегического учения «Заслон-2021».
Сотрудники региональных спецподразделений Росгвардии провели разведывательно-поисковые действия и отработали тактику поиска и нейтрализации условных вооруженных преступников в лесистой местности.
Кроме того, отрабатывали элементы экстремального вождения высокопроходимой техники. В том числе были задействованы автовездеходы-багги «Чаборз-М3».
«Оперативно-стратегическое учение Росгвардии «Заслон-2021» проходит в нескольких регионах страны с 12 по 30 июля с целью подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет совместно с Минобороны России в сентябре текущего года», — сообщает пресс-служба регионального Управления.
К участию привлекаются воинские части, соединения из разных округов войск национальной гвардии РФ и подразделения территориальных управлений Росгвардии, в том числе по Орловской области.
Цель учений — проверка готовности, повышение профессионального мастерства и слаженности подразделений. В ходе тренировки отрабатывается комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.
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