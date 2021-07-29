Спецназ тульской Росгвардии тренировался уничтожать преступников в лесу

Фото: Управление Росгвардии по Тульской области.

Сотрудники региональных спецподразделений Росгвардии провели разведывательно-поисковые действия и отработали тактику поиска и нейтрализации условных вооруженных преступников в лесистой местности.

Кроме того, отрабатывали элементы экстремального вождения высокопроходимой техники. В том числе были задействованы автовездеходы-багги «Чаборз-М3».

«Оперативно-стратегическое учение Росгвардии «Заслон-2021» проходит в нескольких регионах страны с 12 по 30 июля с целью подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», которое пройдет совместно с Минобороны России в сентябре текущего года», — сообщает пресс-служба регионального Управления.

К участию привлекаются воинские части, соединения из разных округов войск национальной гвардии РФ и подразделения территориальных управлений Росгвардии, в том числе по Орловской области.

Цель учений — проверка готовности, повышение профессионального мастерства и слаженности подразделений. В ходе тренировки отрабатывается комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.