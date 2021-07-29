Обрушение потолка в аварийном доме под Богородицком: прокуратура проверяет администрацию и приставов

Фото прокуратуры Тульской области. Видео Людмилы Роговой.

Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году.

По информации об обрушении потолочного перекрытия в жилом доме № 37 по ул. Трудовой поселка Товарковский по поручению прокуратуры области Богородицкая межрайонная прокуратура начала проверку. Сотрудники прокуратуры дадут оценку достаточности мер, принимаемых для содержания аварийного жилья, и проверят исполнение органом местного самоуправления законодательства, регламентирующего порядок расселения жильцов барака.

Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году.

В 2018 году по искам Богородицкого межрайонного прокурора в интересах трех семей суд обязал администрацию МО Богородицкий район отселить граждан из аварийного жилого дома и предоставить им вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения. Решения суда вступили в законную силу и находятся на принудительном исполнении в отделении судебных приставов. Кстати, приставов также проверяют из-за слишком долгого неисполнения решения суда.

В декабре 2020 года по иску прокурора суд обязал администрацию создать маневренный фонд. Во исполнение решения суда такой фонд создан и в него включены жилые помещения, расположенные в Богородицке.

Однако в ходе проверки прокуратуры установлено, что жилые помещения, включенные в перечень жилых помещений маневренного фонда, не отвечают санитарным правилам и нормам. В связи с этим 9 июля 2021 года главе администрации МО внесено представление.

Вопрос расселения жителей аварийного дома находится на контроле в прокуратуре области.

Напомним, 22 июля в нерасселенном доме обвалились потолок и часть крыши, забаррикадировав выход на улицу 82-летней бабушке.

Пожилые жительницы дома Елена Петровна Старикова и Надежда Арсентьевна Маркашова:

Администрация МО Богородицкий район ответила:

«На сегодняшний день проведено комиссионное обследование указанного дома. Вопрос о восстановлении потолочного покрытия стоит на контроле и будет решен до 09.08.2021 г. Жителям дома были предложены варианты из маневренного фонда для временного проживания, но собственники квартир отказались. Благоустроенный жилой фонд в администрации МО Богородицкий район на текущий момент отсутствует».