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Обрушение потолка в аварийном доме под Богородицком: прокуратура проверяет администрацию и приставов
Фото прокуратуры Тульской области. Видео Людмилы Роговой.

Обрушение потолка в аварийном доме под Богородицком: прокуратура проверяет администрацию и приставов

Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году.

По информации об обрушении потолочного перекрытия в жилом доме № 37 по ул. Трудовой поселка Товарковский по поручению прокуратуры области Богородицкая межрайонная прокуратура начала проверку. Сотрудники прокуратуры дадут оценку достаточности мер, принимаемых для содержания аварийного жилья, и проверят исполнение органом местного самоуправления законодательства, регламентирующего порядок расселения жильцов барака.
 
Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. 
В 2018 году по искам Богородицкого межрайонного прокурора в интересах трех семей суд обязал администрацию МО Богородицкий район отселить граждан из аварийного жилого дома и предоставить им вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения. Решения суда вступили в законную силу и находятся на принудительном исполнении в отделении судебных приставов. Кстати, приставов также проверяют из-за слишком долгого неисполнения решения суда.
 
В декабре 2020 года по иску прокурора суд обязал администрацию создать маневренный фонд. Во исполнение решения суда такой фонд создан и в него включены жилые помещения, расположенные в Богородицке.
 
Однако в ходе проверки прокуратуры установлено, что жилые помещения, включенные в перечень жилых помещений маневренного фонда, не отвечают санитарным правилам и нормам. В связи с этим 9 июля 2021 года главе администрации МО внесено представление.
 
Вопрос расселения жителей аварийного дома находится на контроле в прокуратуре области.
 
Напомним, 22 июля в нерасселенном доме обвалились потолок и часть крыши, забаррикадировав выход на улицу 82-летней бабушке.
 

Пожилые жительницы дома Елена Петровна Старикова и Надежда Арсентьевна Маркашова:

Администрация МО Богородицкий район ответила:

«На сегодняшний день проведено комиссионное обследование указанного дома. Вопрос о восстановлении потолочного покрытия стоит на контроле и будет решен до 09.08.2021 г. Жителям дома были предложены варианты из маневренного фонда для временного проживания, но собственники квартир отказались. Благоустроенный жилой фонд в администрации МО Богородицкий район на текущий момент отсутствует».

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Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 1
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 2
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 3
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 4
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 5
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 6
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 7
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 8
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 9
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 10
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 11
Обрушение аварийного барака в Богородицком районе: прокуратура проводит проверку, Фото: 12
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:40 +6
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