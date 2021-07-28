«Пожалуйста, дайте нам по маленькой комнатке, больше ничего не надо»: бабушки из дома-развалины обратились к губернатору

Фото и видео Людмилы Роговой.

Их дом в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области признали аварийным 4 года назад.

В доме №37 по улице Трудовой в поселке Товарковский на днях рухнул потолок, обвалилась часть крыши. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

Они забили тревогу около года назад: писали адресованные администрации района посты с просьбами расселить жильцов из аварийного барака. Но чуда не случилось.

UPD: Новость дополнена комментарием администрации Богородицкого района.

Людмила Рогова в Богородицком паблике рассказывает:

«Барак был построен в 1905 году, сначала оно служило общежитием для рабочих Товарковского сахарного завода, затем школой, а в 1944 году было передано в жилищный фонд. Аварийным барак признали в апреле 2017 года, когда четыре семьи на собственные средства провели независимую экспертизу (администрация признала дом просто ветхим).

Уже тогда проживание в бараке было опасным для жизни. Но в разрушающийся дом провели газ!

В 2018 году по решению суда жильцов из аварийного барака должны были расселить, а дом снести. Но воз и ныне там.

В четверг, 22 июля, в девять часов утра потолок и часть крыши обрушились, забаррикадировав выход на улицу 82-летней бабушке.

Чудом не произошло возгорания (проводка изношена).

В первые часы после обрушения прибыла местная администрация. Пострадавшим вручили письма с адресами маневренного жилья (комнаты в общежитии или квартиры с печным отоплением, без водопровода).

Отправить 80-летних бабушек в общежитие на закате лет, на мой взгляд, жестоко и бесчеловечно. А одинокую маму с двумя несовершеннолетними разнополыми детьми — преступление.

Четыре семьи с замиранием сердца ожидают предстоящую непогоду: коридор самостоятельно обесточили, в квартирах свет пока есть. Если пойдут дожди, проводка не выдержит и барак загорится. Денег в бюджете нет и в ближайшее время не будет — ответ чиновников (районных и областных).

Единственная возможность решить квартирный вопрос — достучаться до губернатора».

На видео – пожилые жительницы дома Елена Петровна Старикова и Надежда Арсентьевна Маркашова:

Никто из жителей разрушенного барака не выдвигает требований приобрести квартиры в новостройках Тулы или Богородицка, они лишь просят купить им недорогое жилье в пос. Товарковский в районе сахарного завода.

Администрация МО Богородицкий район ответила на пост со своего официального аккаунта следующее:

«На сегодняшний день проведено комиссионное обследование указанного дома. Вопрос о восстановлении потолочного покрытия стоит на контроле и будет решён до 09.08.2021 г. Жителям дома были предложены варианты из маневренного фонда для временного проживания, но собственники квартир оказались. Благоустроенный жилой фонд в администрации МО Богородицкий район на текущий момент отсутствует».