Туляки просят запустить фонтан на Красноармейском проспекте
Что ответила городская администрация?
Туляков заинтересовала судьба фонтана, расположенного на Красноармейском пр., 14. Они обратились к администрации города с просьбой запустить его.
– Почините и запустите фонтан! В такую жару, что была, да и сейчас он там будет очень кстати. Деньги небось выделяются. Жаркая пустая и грязная яма в центре города – ну такой себе вид, — написали горожане в тульском паблике «ВКонтакте».
Администрация Тулы ответила на обращение горожан:
– Для ремонта фонтанного комплекса необходимо провести работы по комплексному благоустройству территории. В настоящее время дизайн-проект благоустройства территории, расположенной в районе дома №14 по Красноармейскому проспекту, находится на рассмотрении. Одновременно ведется проработка вопроса с собственником земельного участка, на котором расположена данная общественная территория.
Напомним, всего в Туле работают шесть фонтанов:
- у монумента «Тулякам – Героям Советского Союза»,
- в сквере им. Л. Н. Толстого,
- в сквере у Тульского академического театра драмы,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Октябрьском сквере,
- у мемориала «Защитникам неба Отечества».