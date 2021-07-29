Туляки просят запустить фонтан на Красноармейском проспекте

Фото: Максим Дьяконенко.

Туляков заинтересовала судьба фонтана, расположенного на Красноармейском пр., 14. Они обратились к администрации города с просьбой запустить его.

– Почините и запустите фонтан! В такую жару, что была, да и сейчас он там будет очень кстати. Деньги небось выделяются. Жаркая пустая и грязная яма в центре города – ну такой себе вид, — написали горожане в тульском паблике «ВКонтакте».

Администрация Тулы ответила на обращение горожан:

– Для ремонта фонтанного комплекса необходимо провести работы по комплексному благоустройству территории. В настоящее время дизайн-проект благоустройства территории, расположенной в районе дома №14 по Красноармейскому проспекту, находится на рассмотрении. Одновременно ведется проработка вопроса с собственником земельного участка, на котором расположена данная общественная территория.

Напомним, всего в Туле работают шесть фонтанов: