новости
новости
Регистрация
Туляки просят запустить фонтан на Красноармейском проспекте
Фото: Максим Дьяконенко.

Туляки просят запустить фонтан на Красноармейском проспекте

Что ответила городская администрация?

Туляков заинтересовала судьба фонтана, расположенного на Красноармейском пр., 14. Они обратились к администрации города с просьбой запустить его.

– Почините и запустите фонтан! В такую жару, что была, да и сейчас он там будет очень кстати. Деньги небось выделяются. Жаркая пустая и грязная яма в центре города – ну такой себе вид, — написали горожане в тульском паблике «ВКонтакте».

Администрация Тулы ответила на обращение горожан:

– Для ремонта фонтанного комплекса необходимо провести работы по комплексному благоустройству территории. В настоящее время дизайн-проект благоустройства территории, расположенной в районе дома №14 по Красноармейскому проспекту, находится на рассмотрении. Одновременно ведется проработка вопроса с собственником земельного участка, на котором расположена данная общественная территория.

Напомним, всего в Туле работают шесть фонтанов:

  • у монумента «Тулякам – Героям Советского Союза»,
  • в сквере им. Л. Н. Толстого,
  • в сквере у Тульского академического театра драмы,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Октябрьском сквере,
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества».
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:15 −6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фонтанобустройство фонтана
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер: видео с регистратора
Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер: видео с регистратора
Обрушение потолка в аварийном доме под Богородицком: прокуратура проверяет администрацию и приставов
Обрушение потолка в аварийном доме под Богородицком: прокуратура проверяет администрацию и приставов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.