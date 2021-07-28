Затерянная в полях: жители Нижних Брусов Тульской области просят благоустроить подъезд к деревне

Один из опасных участков дороги до их деревни — тоннель под железной дорогой, построенный еще в 1937 году.

Представители Общероссийского народного фронта в Тульской области направили обращение в управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы и в Привокзальное теруправление с просьбой обратить внимание на состояние дороги в деревне Нижние Брусы. Общественники просят включить ее в план ремонта, провести необходимые мероприятия, чтобы определить границы дороги и закрепить их.

Жители деревни Нижние Брусы в своем обращении к общественникам приложили целую пачку копий ответов из всевозможных инстанций, которая скопилась у них за последние пять лет. Заявители просят помощи в благоустройстве единственной дороги, ведущей от трассы до их населенного пункта.

Добраться до деревни можно только на внедорожнике. Если в начале пути дорога хоть и грунтовая, но пролегает ровно, то дальше маршрут петляет, идет то с горы, то в горку.

Один из опасных участков — тоннель, проходящий под железной дорогой. Он был построен еще в 1937 г. На сегодня он изрядно обветшал, однако ремонтных работ здесь, по словам жителей деревни, не проводили. Кроме того, дорога в тоннеле испещрена колеями.

Жители Нижних Брусов рассказывают о том, что водители скорой помощи отказываются доезжать до деревни. Машина останавливается на трассе, а полтора километра по грунтовой дороге жителям приходится преодолевать самим.

Пару лет назад был случай, когда зимой пожилую женщину несли к медикам, ожидавшим на автотрассе.

Дорога до Нижних Брусов имеет кадастровый номер, а значит, стоит на балансе и должна обслуживаться. Кроме того, жители сообщили, что уже не уверены в точности границ дороги. Поскольку это грунтовка, то после дождей ее размывает быстро, колеса накатывают колею, поэтому, чтобы не забуксовать, машины проезжают то правее, то левее. В итоге границы дороги давно сбились.

Жители просят помощи у чиновников в проведении необходимых изысканий для определения границ дороги. Чтобы затем установить знаки, помогающие сориентироваться в направлении.

– «Народный фронт» направил обращение в управление транспорта и дорожного хозяйства, в котором просит содействия и помощи в постановке дороги на Нижние Брусы в план ремонта. Здесь достаточно отсыпать дорогу щебнем, и уже тогда по ней можно будет проезжать без риска застрять в полях, — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Тульской области Денис Кисель.