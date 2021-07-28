В Тульской области создадут госучреждение «Природа»

Фото из архива Myslo.

В Тульской области создадут государственное учреждение «Природа». Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Основная цель деятельности — реализация мероприятий по охране окружающей среды на территории региона, совершенствованию контроля в сфере особо охраняемых природных территорий, а также участию в организации работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в «периоды неблагоприятных метеорологических условий».

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя губернатора Сергея Егорова.