Фото из архива Myslo.
В Тульской области создадут госучреждение «Природа»
Его основная цель – охрана окружающей среды.
В Тульской области создадут государственное учреждение «Природа». Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.
Основная цель деятельности — реализация мероприятий по охране окружающей среды на территории региона, совершенствованию контроля в сфере особо охраняемых природных территорий, а также участию в организации работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в «периоды неблагоприятных метеорологических условий».
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя губернатора Сергея Егорова.
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