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В Тульской области создадут госучреждение «Природа»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области создадут госучреждение «Природа»

Его основная цель – охрана окружающей среды.

В Тульской области создадут государственное учреждение «Природа». Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Основная цель деятельности — реализация мероприятий по охране окружающей среды на территории региона, совершенствованию контроля в сфере особо охраняемых природных территорий, а также участию в организации работ по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в «периоды неблагоприятных метеорологических условий».

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя губернатора Сергея Егорова.

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сегодня, в 10:41 −6
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