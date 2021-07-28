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Депутаты внесли дополнения в адресный перечень объектов проекта «Наш город»

Депутаты внесли дополнения в адресный перечень объектов проекта «Наш город»

Изменения внесены на основании рейтинга поступивших предложений.

В среду, 28 июля, на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты внесли дополнения в план мероприятий по реализации предложений (заявок) жителей Тулы по проекту «Наш город» в связи с выявлением экономии по результатам проведенных конкурсных мероприятий в 2021 году.

Ранее заявки рассматривались на заседаниях рабочих групп, созданных при главных управлениях по территориальным округам. На них был сформирован рейтинг поступивших предложений в соответствии с набранными баллами по итогам оценки. Объекты, набравшие наибольшее количество баллов, включены в программу на этот год. Соответственно, распределена сумма экономии по главным распорядителям бюджетных средств.

В частности, на реализацию проекта управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы выделяется 3,4 млн рублей, управлению по благоустройству администрации города Тулы – 13,3 млн рублей с учетом уже доведенных лимитов, которые у них остались после проведения конкурсных процедур.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:23 0
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