Депутаты внесли дополнения в адресный перечень объектов проекта «Наш город»

В среду, 28 июля, на очередном заседании Тульской городской Думы депутаты внесли дополнения в план мероприятий по реализации предложений (заявок) жителей Тулы по проекту «Наш город» в связи с выявлением экономии по результатам проведенных конкурсных мероприятий в 2021 году.

Ранее заявки рассматривались на заседаниях рабочих групп, созданных при главных управлениях по территориальным округам. На них был сформирован рейтинг поступивших предложений в соответствии с набранными баллами по итогам оценки. Объекты, набравшие наибольшее количество баллов, включены в программу на этот год. Соответственно, распределена сумма экономии по главным распорядителям бюджетных средств.

В частности, на реализацию проекта управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы выделяется 3,4 млн рублей, управлению по благоустройству администрации города Тулы – 13,3 млн рублей с учетом уже доведенных лимитов, которые у них остались после проведения конкурсных процедур.