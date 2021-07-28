Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза

По данным тульского гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 28 июля на территории области местами ожидается гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать простые правила.

Если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),

при пребывании в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,

во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

При усилении ветра:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП).