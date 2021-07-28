Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза
Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.
По данным тульского гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 28 июля на территории области местами ожидается гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать простые правила.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- при пребывании в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
- во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.
При усилении ветра:
- Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП).
Будьте осторожны и внимательны. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.
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