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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидается гроза

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности.

По данным тульского гидрометцентра, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 28 июля на территории области местами ожидается гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Чтобы избежать неприятностей, следует соблюдать простые правила.

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка,
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
  • при пребывании в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

При усилении ветра:

  • Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП).

Будьте осторожны и внимательны. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

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