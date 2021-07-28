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Как сельди в бочке: в Туле остановили «резиновую» ГАЗель с мигрантами

Как сельди в бочке: в Туле остановили «резиновую» ГАЗель с мигрантами

На водителя этой ГАЗели составили три протокола.

Рано утром 28 июля Госавтоинспекция, Ространснадзор и региональное управление по вопросам миграции провели масштабный рейд. Сотрудники ловили нарушителей одновременно на нескольких улицах Тулы.
 
 
Не обошлось без «сюрпризов». На ул. Оборонной инспекторы остановили дряхлую желтую ГАЗель с двумя десятками пассажиров. Часть мужчин и женщин, которых везли собирать картофель, сидели в салоне на корточках! Когда открыли дверь, некоторые, улучив удобный момент, бросились наутек в близлежащие дворы.
 
 
На водителя этой ГАЗели составили три протокола: два за технические неисправности и один за коммерческую перевозку пассажиров без лицензии. Общая сумма штрафов по ним — более 50 тысяч рублей. Сам водитель отрицал факт перевозки людей за деньги, но пассажиры его «сдали». Кроме того, на ГАЗель наложили арест.
 
 
По итогам рейда сотрудники Госавтоинспекции составили 13 административных материалов на водителей автобусов. Основная часть нарушений — технические неисправности, при которых запрещено выходить в рейс. Два автобуса отправили на спецстоянку.
 
Сотрудники Ространснадзора составили на нарушителей четыре административных материала. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем.
 

 

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Рейд ГИБДД 28 июля, Фото: 15
Рейд ГИБДД 28 июля, Фото: 16
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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