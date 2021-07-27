«Это ужас»: жители Медвенки встревожены из-за мертвых рыб, найденных на берегу пруда

В редакцию Myslo обратились жители деревни Медвенка. Люди сообщили, что их пруд превратился в сточную яму, и виноват в этом, по их мнению, близлежащий жилой комплекс:

– Раньше был идеально чистый пруд, тут купались и дети, и взрослые. Но за последние пару лет наш прудик превратился в сточную яму — вода здесь черно-зеленого цвета. Нам кажется, что это произошло из-за того, что в воду сливается канализация из поселка Молодежный.

А не так давно случилось страшное — мы обнаружили на берегу пруда множество мертвых рыб. Это ужас!

Жители поселка утверждают, что обращались в городскую администрацию и на место даже выезжала комиссия. Но дальше осмотра пруда дело не пошло.

Myslo сообщил о происшествии в министерство экологии и природных ресурсов Тульской области.