«Это ужас»: жители Медвенки встревожены из-за мертвых рыб, найденных на берегу пруда
Говорят, в местный пруд сливают нечистоты из близлежащего поселка.
В редакцию Myslo обратились жители деревни Медвенка. Люди сообщили, что их пруд превратился в сточную яму, и виноват в этом, по их мнению, близлежащий жилой комплекс:
– Раньше был идеально чистый пруд, тут купались и дети, и взрослые. Но за последние пару лет наш прудик превратился в сточную яму — вода здесь черно-зеленого цвета. Нам кажется, что это произошло из-за того, что в воду сливается канализация из поселка Молодежный.
А не так давно случилось страшное — мы обнаружили на берегу пруда множество мертвых рыб. Это ужас!
Жители поселка утверждают, что обращались в городскую администрацию и на место даже выезжала комиссия. Но дальше осмотра пруда дело не пошло.
Myslo сообщил о происшествии в министерство экологии и природных ресурсов Тульской области.