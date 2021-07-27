В Туле насильник надругался над продавцом шаурмы

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Как стало известно Myslo, утром 25 июля в правоохранительные органы обратилась сотрудница одной из тульских точек по продаже шаурмы. Женщина заявила, что ее изнасиловал клиент. Пострадавшая подробно описала напавшего на нее мужчину, и вскоре он был задержан.

По предварительной информации, насильник купил в торговой точке шаурму, поел, а затем попросил зарядить телефон. Продавец опрометчиво пустила его внутрь палатки. Преступник напал на нее в тот момент, когда она занималась уборкой помещения.

В региональном Управлении Следственного комитета сообщили, что в отношении мужчины, который подозревается в насильственных действиях, совершенных утром 25 июля, возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование).