Фото из архива Myslo.
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 144 случая заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 144 случая коронавируса, 56 человек выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 698 жителей региона, 40 815 вылечились, 2402 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 601 летальный исход, выздоровели 5 506 834 человека.
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