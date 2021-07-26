Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 144 случая заболевания и 8 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 144 случая коронавируса, 56 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 698 жителей региона, 40 815 вылечились, 2402 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 149 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 601 летальный исход, выздоровели 5 506 834 человека.