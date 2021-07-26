новости
новости
Регистрация
Парк тульского периода: в Веневском районе достроят заброшенный аттракцион с динозаврами
Фото: Максим Шеренос.

Парк тульского периода: в Веневском районе достроят заброшенный аттракцион с динозаврами

Работы уже начались, парк планируют открыть в августе.

В начале лета Instagram заполонили фотографии так называемого «Парка динозавров». Фотографы скрывали координаты места, выдавая его за очередную колоритную «заброшку».

Myslo выяснил, что данный парк — аттракцион, расположенный в Веневском районе на территории парк-отеля «Золотой город».

– В настоящий момент этот аттракцион не работает, так как находится на реконструкции. Его открытие, ориентировочно, запланировано на конец лета, — сообщили Myslo в парк-отеле.

А пока смотрите фотографии необычного места в нашей галерее.

Галерея
Парк динозавров, Фото: 1
Парк динозавров, Фото: 2
Парк динозавров, Фото: 3
Парк динозавров, Фото: 4
Парк динозавров, Фото: 5
Парк динозавров, Фото: 6
Парк динозавров, Фото: 7
Парк динозавров, Фото: 8
Парк динозавров, Фото: 9
Парк динозавров, Фото: 10
Парк динозавров, Фото: 11
Парк динозавров, Фото: 12
Парк динозавров, Фото: 13
Парк динозавров, Фото: 14
показать все фотографии
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:13 +1
Другие статьи по темам
Прочее
фотодинозаврыВеневский районаттракцион
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 144 случая заболевания и 8 смертей
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 144 случая заболевания и 8 смертей
В Туле из-за жары бесплатно раздают воду
В Туле из-за жары бесплатно раздают воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.