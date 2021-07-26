Парк тульского периода: в Веневском районе достроят заброшенный аттракцион с динозаврами

Фото: Максим Шеренос.

Работы уже начались, парк планируют открыть в августе.

В начале лета Instagram заполонили фотографии так называемого «Парка динозавров». Фотографы скрывали координаты места, выдавая его за очередную колоритную «заброшку».

Myslo выяснил, что данный парк — аттракцион, расположенный в Веневском районе на территории парк-отеля «Золотой город».

– В настоящий момент этот аттракцион не работает, так как находится на реконструкции. Его открытие, ориентировочно, запланировано на конец лета, — сообщили Myslo в парк-отеле.

А пока смотрите фотографии необычного места в нашей галерее.