Фото: Максим Шеренос.
Парк тульского периода: в Веневском районе достроят заброшенный аттракцион с динозаврами
Работы уже начались, парк планируют открыть в августе.
В начале лета Instagram заполонили фотографии так называемого «Парка динозавров». Фотографы скрывали координаты места, выдавая его за очередную колоритную «заброшку».
Myslo выяснил, что данный парк — аттракцион, расположенный в Веневском районе на территории парк-отеля «Золотой город».
– В настоящий момент этот аттракцион не работает, так как находится на реконструкции. Его открытие, ориентировочно, запланировано на конец лета, — сообщили Myslo в парк-отеле.
А пока смотрите фотографии необычного места в нашей галерее.
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