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В Туле на торги выставлен барский дом с землей

В Туле на торги выставлен барский дом с землей

Приобрести лот можно почти за полмиллиона рублей.

В Туле объявлен аукцион на приватизацию объектов муниципального имущества, сообщает сайт городской администрации.
 
В качестве одного из лотов представлены нежилое здание площадью 137,9 кв. м и участок земли в 434 кв. м. Одноэтажное здание имеет наименование «барский дом» и стоит 268 000 рублей. Земельный участок обойдется покупателю в 205 000 рублей. Располагается барский дом в деревне Рождественка. 
 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 августа.
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