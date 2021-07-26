В Туле на торги выставлен барский дом с землей

Приобрести лот можно почти за полмиллиона рублей.

В Туле объявлен аукцион на приватизацию объектов муниципального имущества, сообщает сайт городской администрации.

В качестве одного из лотов представлены нежилое здание площадью 137,9 кв. м и участок земли в 434 кв. м. Одноэтажное здание имеет наименование «барский дом» и стоит 268 000 рублей. Земельный участок обойдется покупателю в 205 000 рублей. Располагается барский дом в деревне Рождественка.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 августа.