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Статистика по ковиду: В Тульской области за сутки 146 случаев заболевания и 8 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду: В Тульской области за сутки 146 случаев заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 146 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 554 жителей региона, 40 759 вылечились, 2394 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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