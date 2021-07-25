Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду: В Тульской области за сутки 146 случаев заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 146 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 554 жителей региона, 40 759 вылечились, 2394 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:32, 167 1678 -8
23 июля, в 11:18, 10 1305 -3
23 июля, в 09:00, 54 2188 -9
22 июля, в 11:41, 102 1794 -4
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