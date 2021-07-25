Статистика по ковиду: В Тульской области за сутки 146 случаев заболевания и 8 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились еще 146 случаев коронавируса, 60 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 554 жителей региона, 40 759 вылечились, 2394 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая: