В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 25 по 28 июля на территории региона местами сохранится высокая степень пожароопасности — 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При высокой степени пожароопасности:

не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;

не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;

своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;

Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;

в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;

не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель или емкость с водой;

соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Напомним, что с 22 июля в Тульской области объявлен особый противопожарный режим. На время его действия будут введены следующие ограничения: