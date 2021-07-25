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В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности

В регионе действует желтый уровень погодной опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 25 по 28 июля на территории региона местами сохранится высокая степень пожароопасности — 4 класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При высокой степени пожароопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель или емкость с водой;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Напомним, что с 22 июля в Тульской области объявлен особый противопожарный режим. На время его действия будут введены следующие ограничения:

  1. Запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме машин пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи и аварийно-спасательных служб.
  2. Запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.
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