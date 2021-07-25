Президент ВК «Тулица» рассказал о задачах команды на сезон

Президент волейбольного клуба «Тулица» Николай Терехов рассказал, что перед командой стоит следующая задача на сезон — попасть в плей-офф Суперлиги.

- Будет очень сложно, но мы готовы.

Планируется, что новый сезон команда проведет не в манеже «Арсенала», а в новом спортивном комплексе — «Тула-Арена». Объект обещают сдать уже к 1 сентября.

По словам Николая Терехова, в планах — проведение в Туле турнира Кубок губернатора по волейболу. Одной из участниц может стать даже команда из Чехии.

Большое интервью президента клуба смотрите на видео:

Кстати, «Тулица» подготовила подарок для болельщиков. Условия розыгрыша мяча с автографами волейболисток вы найдете на видео.

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