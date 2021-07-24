В Тульской области за сутки выявлены 145 новых случаев коронавируса

За этот же период скончались 9 пациентов с COVID-19

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано 145 новых случаев коронавируса. За этот же период скончались 9 пациентов, у которых был COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии на данный момент в нашем регионе подтверждено 46 тыс. 408 случаев коронавируса, а общее количество смертей достигло 2 тыс. 386.

Статистика по России на данный момент выглядит так: