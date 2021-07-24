В Тульской области за сутки выявлены 145 новых случаев коронавируса
За этот же период скончались 9 пациентов с COVID-19
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано 145 новых случаев коронавируса. За этот же период скончались 9 пациентов, у которых был COVID-19.
Таким образом, с начала пандемии на данный момент в нашем регионе подтверждено 46 тыс. 408 случаев коронавируса, а общее количество смертей достигло 2 тыс. 386.
Статистика по России на данный момент выглядит так:
вчера, в 11:18, 10 1157 -3
вчера, в 09:00, 54 1943 -9
22 июля, в 11:41, 102 1693 -4
21 июля, в 11:34, 133 1998 -3
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