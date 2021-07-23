Представители ТулГУ привезли свои разработки на МАКС-2021

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На ежегодном, пятнадцатом по счёту, смотре новейших разработок в авиастроении участвуют почти три сотни компаний из 56 стран. Открывая авиакосмический салон в Жуковском, президент Владимир Путин заявил, что производство современной, безопасной и эффективной техники позволит нашей стране укрепить лидирующие позиции в авиакосмической отрасли.

Главная изюминка МАКС-2021 — насыщенная демонстрационная программа, включающая представление новейших гражданских и боевых самолётов и вертолётов, экспериментальных и исторических машин, а также выступления ведущих пилотажных групп. Ежедневно она собирает тысячи зрителей. Авиасалон открыт для посещения с пятницы по воскресенье.

В рамках форума реализуется масштабная экспозиционная и деловая программа, в которой принимают участие представители ТулГУ. Кафедра «Приборы управления» продемонстрирует современные системы ориентации и навигации, студенческое конструкторское бюро кафедры «Ракетное вооружение» – образцы беспилотных летательных аппаратов, кафедра «Приборы и биотехнические системы» – методологию повышения точности ГЛОНАСС. Доцент кафедры «Финансы и менеджмент» Сергей Кузнецов представил доклад «Национальная финансовая система: от построения модели до практических расчётов».

На авиасалоне МАКС-2021 побывал исполняющий обязанности ректора ТулГУ Олег Кравченко. Он посетил стенд университета, пообщался с участниками выставки и принял участие в совместном заседании экспертного совета при Комиссии Госдумы по правовому обеспечению организаций ОПК России по авиационной промышленности, Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России и Комитета по работе с ICCAIA и национальными аэрокосмическими ассоциациями Союза авиапроизводителей РФ. Олегу Кравченко была вручена почётная грамота Минпромторга России.