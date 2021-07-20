В Новомосковске пациент с туберкулезом сбежал от врачей

Житель Новомосковска, заболев туберкулезом, был направлен на диспансерное наблюдение, но лечиться не захотел и скрылся от медицинских работников. На основании решения суда о принудительной госпитализации мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство.

По месту регистрации больной не проживал и всячески скрывал место своего нахождения, однако приставам всё же удалось найти его. Пациент был принудительно доставлен в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» для дальнейшего лечения.