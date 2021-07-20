Жителя Тульской области осудили за продажу наркотиков
Ранее мужчина был не раз судим за наркопреступления.
В Заокском районе 45-летний безработный местный житель признан виновным в сбыте и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что ранее судимый за наркопреступления мужчина 25 января продал знакомому марихуану. Обвиняемый, который был в разработке у оперативников, был задержан в тот же день, и в ходе личного досмотра при нем обнаружили два свертка с наркотиками.
Приговором суда мужчине, состоящему на учете у нарколога, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
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