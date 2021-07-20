В Тульской области почти неделю ищут 28-летнюю девушку

Полина Табалаева ушла из дома в Новомосковске и не вернулась.

Тульский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 28-летней Полины Табалаевой из Новомосковска, которая 14 июля ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, длинные. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: серая футболка с надписями, бежевые шорты, сиреневые кроссовки. При себе черная сумка.