новости
новости
Регистрация
В Тульской области почти неделю ищут 28-летнюю девушку

В Тульской области почти неделю ищут 28-летнюю девушку

Полина Табалаева ушла из дома в Новомосковске и не вернулась.

Тульский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 28-летней Полины Табалаевой из Новомосковска, которая 14 июля ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, длинные. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: серая футболка с надписями, бежевые шорты, сиреневые кроссовки. При себе черная сумка.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавшихпропала девушка
Место
Тульская областьНовомосковск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске пациент с туберкулезом сбежал от врачей
В Новомосковске пациент с туберкулезом сбежал от врачей
«Накажи автохама»: крадущаяся Mazda опять атакует на красный
«Накажи автохама»: крадущаяся Mazda опять атакует на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.