В Тульской области почти неделю ищут 28-летнюю девушку
Полина Табалаева ушла из дома в Новомосковске и не вернулась.
Тульский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 28-летней Полины Табалаевой из Новомосковска, которая 14 июля ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, длинные. Особые приметы: есть татуировки. Одежда: серая футболка с надписями, бежевые шорты, сиреневые кроссовки. При себе черная сумка.
Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.
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