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Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос

Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос

А еще здесь построят развязки и съезды.

Калужское шоссе в Туле ждет масштабная реконструкция. Об этом стало известно на заседании правительства Тульской области.

Как сообщил глава администрации города Дмитрий Миляев, на август запланировано проведение конкурсных процедур по проектированию строительства автодороги — части Калужского шоссе.

К работам планируется приступить в 2023 году и в 2024-м завершить. Дорогу расширят до четырех полос, построят развязки, съезды. Калужское шоссе свяжут с 5-м Лихвинским проездом и улицей Оружейной.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:14 +4
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