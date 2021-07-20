Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос
А еще здесь построят развязки и съезды.
Калужское шоссе в Туле ждет масштабная реконструкция. Об этом стало известно на заседании правительства Тульской области.
Как сообщил глава администрации города Дмитрий Миляев, на август запланировано проведение конкурсных процедур по проектированию строительства автодороги — части Калужского шоссе.
К работам планируется приступить в 2023 году и в 2024-м завершить. Дорогу расширят до четырех полос, построят развязки, съезды. Калужское шоссе свяжут с 5-м Лихвинским проездом и улицей Оружейной.
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