Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» подписал контракт с Зурико Давиташвили
Полузащитник провел прошлый сезон в «Роторе».
Тульской «Арсенал» подписал контракт с футболистом Зурико Давиташвили. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
20-летний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской премьер-лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в волгоградском «Роторе».
Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (7 матчей).
17 июля, в 20:05, 30 1640 1
17 июля, в 10:05, 13 1930 -4
15 июля, в 19:05, 28 1446 3
15 июля, в 15:40, 8 1051 1
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее