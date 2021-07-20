«Арсенал» подписал контракт с Зурико Давиташвили

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульской «Арсенал» подписал контракт с футболистом Зурико Давиташвили. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

20-летний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской премьер-лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провел на правах аренды в волгоградском «Роторе».

Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (7 матчей).