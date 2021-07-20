новости
новости
Регистрация
С 22 июля в Тульской области вводится особый противопожарный режим

С 22 июля в Тульской области вводится особый противопожарный режим

В регионе сохраняется высокая степень пожароопасности.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос пожароопасной обстановки в регионе. В целом она контролируема – не было лесных пожаров и серьезных возгораний сухой растительности. 

Тем не менее на сегодняшний день из-за аномальной жары и отсутствия осадков в регионе сохраняется высокая степень пожароопасности – 4 класс. Существует угроза возникновения природных пожаров.

В связи с этим с 22 июля на территории области вводится особый противопожарный режим с полным комплексом превентивных мероприятий (опашка территорий, уборка сухой растительности, работа с населением – информирование о мерах пожарной безопасности). 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:10 +1
Другие статьи по темам
Прочее
оперативкаТулавысокая степень пожароопасностипрофилактика пожаровГУ МЧС России по Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос
Калужское шоссе в Туле расширят до четырех полос
В этом году в Туле отремонтируют трамвайные пути на ул. Советской и центральные улицы
В этом году в Туле отремонтируют трамвайные пути на ул. Советской и центральные улицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.