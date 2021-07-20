С 22 июля в Тульской области вводится особый противопожарный режим

В ходе совещания был рассмотрен вопрос пожароопасной обстановки в регионе. В целом она контролируема – не было лесных пожаров и серьезных возгораний сухой растительности.

Тем не менее на сегодняшний день из-за аномальной жары и отсутствия осадков в регионе сохраняется высокая степень пожароопасности – 4 класс. Существует угроза возникновения природных пожаров.

В связи с этим с 22 июля на территории области вводится особый противопожарный режим с полным комплексом превентивных мероприятий (опашка территорий, уборка сухой растительности, работа с населением – информирование о мерах пожарной безопасности).