Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 148 случаев заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 148 случаев коронавируса, 57 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 668 жителей региона, 40 399 вылечились, 2347 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:59, 2 192 0
вчера, в 11:36, 54 2558 -2
17 июля, в 11:02, 16 2727 -2
16 июля, в 11:17, 33 2034 -2
Другие статьи по темам
Место