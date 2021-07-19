Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 148 случаев заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 668 жителей региона, 40 399 вылечились, 2347 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 148 случаев коронавируса, 57 человек выздоровели, шесть скончались.

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