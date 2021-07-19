В Тульской области столкнулись погрузчик и пассажирский автобус: пострадали семь человек

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Заокском районе произошло серьезное ДТП. Сегодня, 19 июля, на автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту 115 «Заокский — Симоново».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по состоянию на 11.20 имеются сведения о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Всего в салоне находилось 27 пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.