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В Тульской области столкнулись погрузчик и пассажирский автобус: пострадали семь человек
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области столкнулись погрузчик и пассажирский автобус: пострадали семь человек

Среди пострадавших – один ребенок.

В Заокском районе произошло серьезное ДТП. Сегодня, 19 июля, на автодороге около деревни Нижняя Романовка столкнулись погрузчик и пассажирский автобус, следовавший по маршруту 115 «Заокский — Симоново».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по состоянию на 11.20 имеются сведения о семи пострадавших, среди которых один ребенок. Всего в салоне находилось 27 пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:27 0
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