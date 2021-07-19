«Заманил ребенка в машину, предложил снять штаны»: мужчина сообщил об опасном педофиле в Туле

Изображение Isabella Quintana с сайта Pixabay.

В соцсетях появился тревожный пост местного жителя:

«В Туле ходит опасный педофил. Он заманивает детей к себе в машину и начинает приставать. Мой сын сегодня вечером гулял один, катался на качелях, ему 8 лет. Подошел мужчина и начал приставать, заманивал в машину. Мой сын согласился, пошел. Мужчина снял штаны и начал говорить, чтобы он тоже разделся. Сын сразу понял, что это педофил, и вырвался.

Педофил был на ул. Октябрьской в черно-белой машине, номер 688, вроде так, точно не знаю, так сказал мой сын. Заявление в полицию написано. Полиция уведомлена».

Myslo запросил комментарий УМВД по Тульской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение зарегистрировано в установленном порядке, начата проверка. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.