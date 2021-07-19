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С начала года в Тульской области у 1300 мужчин выявлены онкозаболевания

С начала года в Тульской области у 1300 мужчин выявлены онкозаболевания

Чаще всего злокачетвенные новообразования выявляются у туляков старше 50 лет.

В Тульском областном онкодиспансере прошел День мужского здоровья. На прием к онкологу пришли 50 пациентов – они сдали анализ на простатспецифический антиген для выявления патологии предстательной железы.

18 мужчин, у которых выявлены нарушения, были направлены на УЗИ предстательный железы. У четырех жителей региона были выявлены подозрения на злокачественные новообразования, им назначили дополнительные обследования.

С начала года в Тульской области выявлено более 1300 новых случаев онкозаболеваний среди мужчин, больше всего – у пациентов старше 50 лет. Чтобы выявить патологию на ранней стадии, нужно регулярно проходить диспансеризацию. Также можно обратиться в свою поликлинику в еженедельный день диагностики онкозаболеваний.

– В день диагностики жители могут пройти бесплатные обследования. Женщины могут сдать анализ для выявления признаков рака репродуктивных органов, пациентки старше 40 лет получат направление на маммографию. Мужчины от 40 лет проходят обследование на предмет патологий в кишечнике, а мужчины в возрасте от 45 лет сдают анализ крови на выявление маркеров рака предстательной железы, – сообщила заместитель главврача онкодиспансера Елена Разинькова.

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