Туляков приглашают на онлайн-лекцию о современной поэзии

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Мероприятие пройдет на онлайн-платформе Zoom в среду, 21 июля.

«Хомяков home. Академия» приглашает всех желающих на открытую лекцию поэтессы, критика, куратора Школы литературных практик и руководительницы программы «Новейшая русская литература: творческое письмо» ИФИ РГГУ Евгении Вежлян.

Актуальная поэзия активно переосмысливает традиции социальной проблематики, исходя из того, что «личное – это политическое». Так возникает поэзия свидетельства, поэзия травмы, документальная поэзия.

Участники мероприятия попробуют посмотреть на социальное начало поэзии как на отраженный в поэтическом тексте порядок человеческих взаимодействий, определяющий смыслы, пути и способы поэтической коммуникации, а также возникающие в ходе нее аффекты.

Лекция состоится 21 июля в 19.00 в помещении библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (Москва, ул. Барболина, 6). Лекция будет записана в Zoom, а для онлайн-участников будет организована рассылка индивидуальной ссылки на групповой звонок.