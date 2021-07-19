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Туляков приглашают на онлайн-лекцию о современной поэзии
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Туляков приглашают на онлайн-лекцию о современной поэзии

Мероприятие пройдет на онлайн-платформе Zoom в среду, 21 июля.

«Хомяков home. Академия» приглашает всех желающих на открытую лекцию поэтессы, критика, куратора Школы литературных практик и руководительницы программы «Новейшая русская литература: творческое письмо» ИФИ РГГУ Евгении Вежлян.

Актуальная поэзия активно переосмысливает традиции социальной проблематики, исходя из того, что «личное – это политическое». Так возникает поэзия свидетельства, поэзия травмы, документальная поэзия.

Участники мероприятия попробуют посмотреть на социальное начало поэзии как на отраженный в поэтическом тексте порядок человеческих взаимодействий, определяющий смыслы, пути и способы поэтической коммуникации, а также возникающие в ходе нее аффекты.

Лекция состоится 21 июля в 19.00 в помещении библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (Москва, ул. Барболина, 6). Лекция будет записана в Zoom, а для онлайн-участников будет организована рассылка индивидуальной ссылки на групповой звонок.

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.

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