В трёх районах Тулы будет понижено давление воды

«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с проведением плановой остановки для подготовки к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе с 8.00 21 июля до 8.00 22 июля будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе.

Также перебои с водой будут в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, на Зеленстрое, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Подача холодной воды будет полностью прекращена в воинском городке Берники, д. Селиховое. По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.