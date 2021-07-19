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В трёх районах Тулы будет понижено давление воды

В трёх районах Тулы будет понижено давление воды

Это связано с плановой остановкой Масловско-Песоченского водозабора.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с проведением плановой остановки для подготовки к работе в зимних условиях на Масловско-Песоченском водозаборе с 8.00  21 июля до 8.00 22 июля будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе.

Также перебои с водой будут в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, на Зеленстрое, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Подача холодной воды будет полностью прекращена в воинском городке Берники, д. Селиховое. По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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сегодня, в 19:46 −1
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