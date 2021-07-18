Гусь-силач, безрогий козел и вислобрюхая свинья: каких животных продают туляки

Собрали для вас занятные объявления на «Авито»

Тракененская кобыла

Стать владельцем представительницы верхово-упряжной спортивной породы лошадей, выведенной в Германии в Тульской области можно за 400 000 рублей. Согласно тексту объявления, кобыле 10 лет, она смелая и спокойная - ей «можно доверить совсем маленького ребенка».

Айширская корова

Племенная корова от родителей элитного класса обойдется вам в 135 000 рублей. Корова здорова и привита. Спокойна и доится руками - дает до 28 литров молока, «идеального для приготовления сыров». Автор объявления обещает помочь с доставкой.

Шетлендский пони

Представителя самой многочисленной породы пони оценивают в 75 000 рублей. Дата рождения - 20 июня 2020 года. Кобылка приучена пастись на привязи и не имеет проблем со здоровьем.

Безрогий нубийский козел

Безрогий нубийский козел Борис продается за 20 000 рублей. Автор объявления уверяет, что длинноухий Боря не бодается, весьма дружелюбен и вообще - очень замечательный козел. Торг уместен.

Гусь-силач

Загадочный гусь-силач оценивается владельцем в 18 000 рублей. Кроме этого, за один рубль гуся можно потискать. Остальные детали автор объявления предлагает узнать по телефону.

Вьетнамская вислобрюхая свинья

Купить милейшую полуторагодовалую даму можно всего за 10 000 рублей. Интересный факт: благодаря своей способности к социализации, доброму нраву и относительно небольшим размерам в последние годы вислобрюхие свиньи распространяются по всему миру в качестве домашних животных.

Эублефар

Крупную ящерицу продают за 4 500 рублей. «Эублефары очень аккуратные животные, поэтому уборка у них — одно удовольствие. Запаха от этих рептилий нет, аллергию они не вызывают» - заманивает потенциальных покупателей автор объявления.

Африканский карликовый еж

Африканские карликовые ёжики были выведены путем скрещивания двух родовых видов – белобрюхого ежа и алжирского ежа. Купить трехмесячного ёжика предлагают за 3 500 рублей.

Крыса дамбо

Забавных чистоплотных животных можно приобрести всего лишь за пачку корма для их родителей. Крыса Дамбо – это порода грызунов, выведенная в 1991 году и названная в честь героя мультфильма «Дамбо», слонёнка с большими ушами.