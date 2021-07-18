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Гусь-силач, безрогий козел и вислобрюхая свинья: каких животных продают туляки

Гусь-силач, безрогий козел и вислобрюхая свинья: каких животных продают туляки

Собрали для вас занятные объявления на «Авито»

Тракененская кобыла

Стать владельцем представительницы верхово-упряжной спортивной породы лошадей, выведенной в Германии в Тульской области можно за 400 000 рублей. Согласно тексту объявления, кобыле 10 лет, она смелая и спокойная - ей «можно доверить совсем маленького ребенка». 

Тракененская кобыла

Айширская корова

Племенная корова от родителей элитного класса обойдется вам в 135 000 рублей. Корова здорова и привита. Спокойна и доится руками - дает до 28 литров молока, «идеального для приготовления сыров». Автор объявления обещает помочь с доставкой.

Айширская корова

Шетлендский пони

Представителя самой многочисленной породы пони оценивают в 75 000 рублей. Дата рождения - 20 июня 2020 года. Кобылка приучена пастись на привязи и не имеет проблем со здоровьем.

Шетлендская кобыла пони

Безрогий нубийский козел

Безрогий нубийский козел Борис продается за 20 000 рублей. Автор объявления уверяет, что длинноухий Боря не бодается, весьма дружелюбен и вообще - очень замечательный козел. Торг уместен.

Нубинский без рогий козёл

Гусь-силач

Загадочный гусь-силач оценивается владельцем в 18 000 рублей. Кроме этого, за один рубль гуся можно потискать. Остальные детали автор объявления предлагает узнать по телефону.

Гусь-силач

Вьетнамская вислобрюхая свинья

Купить милейшую полуторагодовалую даму можно всего за 10 000 рублей. Интересный факт: благодаря своей способности к социализации, доброму нраву и относительно небольшим размерам в последние годы вислобрюхие свиньи распространяются по всему миру в качестве домашних животных.

Вьетнамская вислобрюхая свинья

Эублефар

Крупную ящерицу продают за 4 500 рублей. «Эублефары очень аккуратные животные, поэтому уборка у них — одно удовольствие. Запаха от этих рептилий нет, аллергию они не вызывают» - заманивает потенциальных покупателей автор объявления.

Эублефар

Африканский карликовый еж

Африканские карликовые ёжики были выведены путем скрещивания двух родовых видов – белобрюхого ежа и алжирского ежа. Купить трехмесячного ёжика предлагают за 3 500 рублей. 

Африканский карликовый еж

Крыса дамбо

Забавных чистоплотных животных можно приобрести всего лишь за пачку корма для их родителей. Крыса Дамбо – это порода грызунов, выведенная в 1991 году и названная в честь героя мультфильма «Дамбо», слонёнка с большими ушами.

Крыса дамбо бесплатно

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