Безработный туляк попался на краже алкоголя

Ранее судимый мужчина приехал совершить преступление на Косую Гору из Пролетарского округа.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного на Косой Горе. Женщина сообщила, что из магазина украли алкоголь.

Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность похитителя. Им оказался безработный ранее судимый житель Пролетарского округа.

Сейчас 39-летний мужчина задержан, по данному факту проводится процессуальная проверка.