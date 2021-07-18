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Безработный туляк попался на краже алкоголя

Безработный туляк попался на краже алкоголя

Ранее судимый мужчина приехал совершить преступление на Косую Гору из Пролетарского округа.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного на Косой Горе. Женщина сообщила, что из магазина украли алкоголь.
 
Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность похитителя. Им оказался безработный ранее судимый житель Пролетарского округа.
 
Сейчас 39-летний мужчина задержан, по данному факту проводится процессуальная проверка. 
 
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