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Туляки пожаловались на дрифтеров возле торговых центров

Туляки пожаловались на дрифтеров возле торговых центров

Гонщики мешают горожанам спать.

В редакцию Myslo обратился туляк Александр. Он пожаловался на водителей, которые постоянно устраивают дрифт на стоянках возле ТЦ «Макси» и «Глобус».

- Я живу на улице Кауля. Каждую ночь слышу, как дрифтеры катаются возле торговых центров. Спать просто невозможно! Начинается всё в 10 вечера и заканчивается после 2 часов ночи. Надоело постоянно слушать рев мотора и визг шин, — возмутился туляк.

По его мнению, парковки у торговых центров нужно на ночь закрывать.

Жители регулярно вызывают сотрудников ГИБДД. По нашей информации, гаишники фиксируют у лихачей множество нарушений, среди которых управление транспортным средством при наличии неисправностей, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов и др.

Но такие меры действуют не надолго. Дрифтеры всё равно возвращаются на площадки.

 

Друзья, как бороться с дрифтерами на тульских улицах? Делитесь мнением в комментариях.

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