В тульском онкодиспансере пройдет День мужского здоровья

В субботу, 17 июля, с 8.00 до 14.00 в поликлинике Тульского областного онкодиспансера жители смогут получить консультацию врача-онкоуролога и сдать анализ крови на определение простатспецифического антигена, который помогает выявить патологии предстательной железы.

Прием будет проходить по адресу: ул. Плеханова, д. 201А. Предварительная запись проводится по телефону: 33-81-41, с 8.00 до 20.00. С собой на прием нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.