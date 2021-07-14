новости
новости
Регистрация
В тульском онкодиспансере пройдет День мужского здоровья
Фото: Яндекс.Карты

В тульском онкодиспансере пройдет День мужского здоровья

Там можно будет получить консультацию профильного врача и сдать необходимые анализы

В субботу, 17 июля, с 8.00 до 14.00 в поликлинике Тульского областного онкодиспансера жители смогут получить консультацию врача-онкоуролога и сдать анализ  крови на определение простатспецифического антигена, который помогает выявить патологии предстательной железы.

Прием будет проходить по адресу: ул. Плеханова, д. 201А. Предварительная запись проводится  по телефону: 33-81-41, с 8.00 до 20.00. С собой на прием нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:17 −1
Другие статьи по темам
Событие
День мужского здоровьяонкодиспансеробследованиеанализыонкология
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки сдают экзамены для поступления в Рязанское училище ВДВ
Туляки сдают экзамены для поступления в Рязанское училище ВДВ
Первые кандидаты в депутаты Госдумы от Тульской области открыли избирательные счета
Первые кандидаты в депутаты Госдумы от Тульской области открыли избирательные счета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.