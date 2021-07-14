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Первые кандидаты в депутаты Госдумы от Тульской области открыли избирательные счета

Первые кандидаты в депутаты Госдумы от Тульской области открыли избирательные счета

В облизбирком поступили документы от пяти человек по двум округам.

В Туле состоялось 152-е внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области. Члены облизбиркома приняли постановления об открытии специальных избирательных счетов кандидатами в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, подавшими документы для регистрации.

Всего на сегодняшний день документы поступили от 5 человек. Любовь Синицина, Илья Киндеев и Виктор Дзюба будут избираться по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183. Александр Маринков и Надежда Школкина будут бороться за мандаты на Новомосковском одномандатном округе № 184.

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