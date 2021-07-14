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Туляки сдают экзамены для поступления в Рязанское училище ВДВ

Туляки сдают экзамены для поступления в Рязанское училище ВДВ

Кандидаты проходят специальные тесты и демонстрируют физическую подготовку.

Приемная комиссия Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова прибыла в Тульскую область для проведения вступительных испытаний. Они проводятся на базе Тульского государственного университета совместно с представителями областного военкомата.

Каждый абитуриент сдаёт нормативы по физподготовке и профессионально-психологический отбор. Отбор по школьным предметам проводится по результатам ЕГЭ.

Выносливость проверяется по трем показателям – сила, быстрота и выносливость. Кандидаты бегают на 100 метров, подтягиваются на перекладине и пробегают трёхкилометровый кросс. В рамках профессионально-психологического отбора предусмотрены специальные тесты, требующие от кандидатов достаточных способностей.

После завершения вступительных испытаний члены комиссии обобщат все результаты и направят их в училище, где к ним добавят результаты ЕГЭ, после чего будет составлен рейтинг поступающих, на основе которого будет приниматься решение о зачислении кандидатов.

 

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