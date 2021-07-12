новости
новости
Регистрация
В этом году в Тульской области откроют три центра амбулаторной онкопомощи
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году в Тульской области откроют три центра амбулаторной онкопомощи

На еженедельном оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили борьбу с онкологическими заболеваниями.

В областном центре строится новый современный онкоцентр. Стоимость проекта – порядка 8 млрд рублей. Там развернутся действующие отделения онкослужбы и откроются новые, а врачи смогут применять современные методики лечения, которые раньше не использовались в Тульской области. Строительство онкоцентра закончится в 2023 году.

Задача региональной системы здравоохранения – к 2024 году снизить смертность от злокачественных новообразований до 239,9 случаев на 100 тысяч жителей. Для этого нужно увеличить раннюю выявляемость злокачественных новообразований, повысить количество диспансеризаций, усилить диагностическую работу и учёт пациентов.

В Тульской области сформирована трехуровневая система помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – от амбулаторного звена до онкодиспансера. Сейчас специализированные центры амбулаторной онкологической помощи открыты в Новомосковске, Щекино, Туле и онкологическом диспансере. 

По поручению губернатора в 2021 году дополнительно откроется еще три таких центра – в Алексине, Суворове и Ефремове, причем два из них – с опережением плана. Зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков подчеркнул, что новые центры начнут работать 1 августа – на год раньше запланированного срока.

За последние два года за счет федерального бюджета приобретено современное оборудование на 731 млн рублей, в том числе два линейных ускорителя, аппараты РКТ и МРТ, рентген-аппарат, аппарат для близкофокусной терапии и т. д. В ближайшие два года тульские больницы получат еще 28 единиц оборудования.

Дмитрий Марков рассказал о реализации пилотного проекта по сопровождению пациентов с подозрением на онкологию «Медицинский помощник». Проект стартовал в марте этого года, в его рамках создан специальный кол-центр. Человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью нужны поддержка и индивидуальный? подход.

Сотрудники кол-центра помогают пациентам соблюдать сроки обследования и лечения, контролируют их диспансеризацию. Сейчас сопровождение получают 793 человека. К концу года число таких пациентов планируется увеличить до 5000. 

По словам Алексея Дюмина, что важнейшую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями играют квалифицированные кадры. Дмитрий Марков отметил, что в этом году на базе медицинского института Тульского госуниверситета создана кафедра онкологии, ведётся набор студентов на целевое обучение. Это позволит готовить врачей в регионе.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиборьба с онкозаболеваниямионкологиямедициназдравоохранение
Люди
Алексей ДюминДмитрий Марков
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области неделю ищут 83-летнюю пенсионерку
В Тульской области неделю ищут 83-летнюю пенсионерку
Тульский осужденный стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»
Тульский осужденный стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.