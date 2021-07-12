В этом году в Тульской области откроют три центра амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В областном центре строится новый современный онкоцентр. Стоимость проекта – порядка 8 млрд рублей. Там развернутся действующие отделения онкослужбы и откроются новые, а врачи смогут применять современные методики лечения, которые раньше не использовались в Тульской области. Строительство онкоцентра закончится в 2023 году.

Задача региональной системы здравоохранения – к 2024 году снизить смертность от злокачественных новообразований до 239,9 случаев на 100 тысяч жителей. Для этого нужно увеличить раннюю выявляемость злокачественных новообразований, повысить количество диспансеризаций, усилить диагностическую работу и учёт пациентов.

В Тульской области сформирована трехуровневая система помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – от амбулаторного звена до онкодиспансера. Сейчас специализированные центры амбулаторной онкологической помощи открыты в Новомосковске, Щекино, Туле и онкологическом диспансере.

По поручению губернатора в 2021 году дополнительно откроется еще три таких центра – в Алексине, Суворове и Ефремове, причем два из них – с опережением плана. Зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков подчеркнул, что новые центры начнут работать 1 августа – на год раньше запланированного срока.

За последние два года за счет федерального бюджета приобретено современное оборудование на 731 млн рублей, в том числе два линейных ускорителя, аппараты РКТ и МРТ, рентген-аппарат, аппарат для близкофокусной терапии и т. д. В ближайшие два года тульские больницы получат еще 28 единиц оборудования.

Дмитрий Марков рассказал о реализации пилотного проекта по сопровождению пациентов с подозрением на онкологию «Медицинский помощник». Проект стартовал в марте этого года, в его рамках создан специальный кол-центр. Человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью нужны поддержка и индивидуальный? подход.

Сотрудники кол-центра помогают пациентам соблюдать сроки обследования и лечения, контролируют их диспансеризацию. Сейчас сопровождение получают 793 человека. К концу года число таких пациентов планируется увеличить до 5000.

По словам Алексея Дюмина, что важнейшую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями играют квалифицированные кадры. Дмитрий Марков отметил, что в этом году на базе медицинского института Тульского госуниверситета создана кафедра онкологии, ведётся набор студентов на целевое обучение. Это позволит готовить врачей в регионе.