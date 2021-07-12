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В Тульской области неделю ищут 83-летнюю пенсионерку

В Тульской области неделю ищут 83-летнюю пенсионерку

Людмила Шумилина пропала в одном из СНТ Ленинского района.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 83-летней Людмилы Николаевны Шумилиной, которая 5 июля ушла с территории СНТ «Полянское» в Ленинском районе и не вернулась.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза голубые. Особые приметы: хромает. Одежда: коричневая кофта, светло-голубая безрукавка, темно-синее трико с красными лампасами, синие калоши, светлая панама.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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