В Тульской области неделю ищут 83-летнюю пенсионерку

Людмила Шумилина пропала в одном из СНТ Ленинского района.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 83-летней Людмилы Николаевны Шумилиной, которая 5 июля ушла с территории СНТ «Полянское» в Ленинском районе и не вернулась.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза голубые. Особые приметы: хромает. Одежда: коричневая кофта, светло-голубая безрукавка, темно-синее трико с красными лампасами, синие калоши, светлая панама.