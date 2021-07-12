Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай коронавируса, 59 человек выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 610 жителей региона, 39 994 вылечились, 2298 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:00, 13 496 -2
вчера, в 11:23, 54 2332 -6
10 июля, в 11:30, 125 2507 -8
9 июля, в 12:19, 31 2288 -4
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