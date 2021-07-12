Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай коронавируса, 59 человек выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 610 жителей региона, 39 994 вылечились, 2298 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: