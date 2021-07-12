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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 7 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай коронавируса, 59 человек выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 610 жителей региона, 39 994 вылечились, 2298 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за неделю скончался 51 пациент с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю скончался 51 пациент с коронавирусом
сегодня, в 12:00, 13 496 -2
В Тульской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса
вчера, в 11:23, 54 2332 -6
В Тульской области умерли еще 7 пациентов с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще 7 пациентов с коронавирусом
10 июля, в 11:30, 125 2507 -8
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 154 случая заражения
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 154 случая заражения
9 июля, в 12:19, 31 2288 -4
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:03 −1
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