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Полицейские поймали браконьеров на Оке

Полицейские поймали браконьеров на Оке

Рейды проведены на территории Суворовского и Алексинского районов.

В Тульской области сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению случаев браконьерства на водных объектах региона, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
Специальные «водные группы» органов внутренних дел совместно с представителями ГИМС патрулируют места возможного незаконного лова рыбы. Такие рейды проведены в акватории Оки на территории Суворовского и Алексинского районов.
 
Выявлены факты лова рыбы сетями, составлено два административных протокола по статье 8.37 КоАП РФ. Кроме того, в ходе проведения рейдов полицейские напоминают гражданам о недопустимости купания в запрещенных местах.
 
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