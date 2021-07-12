Полицейские поймали браконьеров на Оке

Рейды проведены на территории Суворовского и Алексинского районов.

В Тульской области сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению случаев браконьерства на водных объектах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Специальные «водные группы» органов внутренних дел совместно с представителями ГИМС патрулируют места возможного незаконного лова рыбы. Такие рейды проведены в акватории Оки на территории Суворовского и Алексинского районов.

Выявлены факты лова рыбы сетями, составлено два административных протокола по статье 8.37 КоАП РФ. Кроме того, в ходе проведения рейдов полицейские напоминают гражданам о недопустимости купания в запрещенных местах.