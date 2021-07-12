Тульские велогонщики завоевали пять медалей на Кубке наций

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

В программе были командные гонки, командный спринт, спринт, гит с места, гонки с выбыванием, омниум, кейрин, индивидуальные гонки.



В соревнованиях приняли участие лидеры сборной России, в том числе тульские гонщики.



Всего в рамках этих стартов было заявлено более 30 команд, в частности, сборные Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Италии, Литвы, Казахстана, Ирландии, Венгрии, Германии, Франции, Испании, Беларуси, Чехии и Латвии.





8 июля тульские гонщики Александр Дубченко, Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов завоевали бронзовые медали в командном спринте. Среди женщин в этом виде программы тулячка Ксения Андреева стала серебряным призером вместе с Екатериной Гниденко, Полиной Ващенко и Алиной Лысенко.



9 июля велосипедистка команды Marathon-Tula Диана Климова завоевала серебряную медаль в гонке с выбыванием.





10 июля в мэдисоне Сергей Ростовцев совместно с Артуром Ершовым пришел к финишу третьим.



В финальный день соревнований, 11 июля, Диана Климова и Гульназ Хатунцева, выступающие за команду Marathon-Tula, завоевали золотые медали в мэдисоне.