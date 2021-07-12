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Тульские велогонщики завоевали пять медалей на Кубке наций
Фото предоставлено минспортом Тульской области.

Тульские велогонщики завоевали пять медалей на Кубке наций

Международные соревнования прошли с 8 по 11 июля на велотреке «Локосфинкс».

В программе были командные гонки, командный спринт, спринт, гит с места, гонки с выбыванием, омниум, кейрин, индивидуальные гонки.

В соревнованиях приняли участие лидеры сборной России, в том числе тульские гонщики.

Всего в рамках этих стартов было заявлено более 30 команд, в частности, сборные Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Италии, Литвы, Казахстана, Ирландии, Венгрии, Германии, Франции, Испании, Беларуси, Чехии и Латвии.



8 июля тульские гонщики Александр Дубченко, Даниил Комков, Дмитрий Нестеров и Павел Ростов завоевали бронзовые медали в командном спринте. Среди женщин в этом виде программы тулячка Ксения Андреева стала серебряным призером вместе с Екатериной Гниденко, Полиной Ващенко и Алиной Лысенко.

9 июля велосипедистка команды Marathon-Tula Диана Климова завоевала серебряную медаль в гонке с выбыванием.



10 июля в мэдисоне Сергей Ростовцев совместно с Артуром Ершовым пришел к финишу третьим.

В финальный день соревнований, 11 июля, Диана Климова и Гульназ Хатунцева, выступающие за команду Marathon-Tula, завоевали золотые медали в мэдисоне.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:41 +2
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