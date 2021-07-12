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В Тульской области за неделю скончался 51 пациент с коронавирусом

В Тульской области за неделю скончался 51 пациент с коронавирусом

Их возраст – от 36 до 89 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 6 по 12 июля в Тульской области зарегистрировано 1070 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 25 районов и городских округов. В Одоевском районе случаев COVID-19 не выявлено. Всего с начала эпидемии ковидом заразились 44 610 жителей.

398 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 39 994 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 51 пациента в возрасте от 36 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2298 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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