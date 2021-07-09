В Туле после ремонта в квартире может рухнуть целый дом

Пока суд рассматривает иск к владелице «нехорошей квартиры», у соседей этажом ниже обваливается штукатурка, а стены покрываются трещинами.

Дому №38-а по улице Тургеневской до векового юбилея осталось всего семь лет. Но достоит ли он – большой вопрос. Внешне он выглядит неплохо, а вот внутри можно увидеть серьезные основания для беспокойства. В 2019 году владелица одной из квартир на втором этаже решила сделать ремонт, но не просто, а капитальный.

В итоге была обустроена новая керамзитобетонная стяжка пола и выполнена перепланировка комнат. Но эта современная красота оказалась чрезмерной нагрузкой для деревянных перекрытий между квартирами – вес, лежащий на перекрытиях, увеличился с одной тонны до семи.

Из-за этого в квартире этажом ниже по стенам поползли трещины, перекосились дверные проемы, потолок искривился, с него начала падать штукатурка.

– В первых числах июня произошло очередное обрушение штукатурки, управляющая компания зафиксировала это, составив акт, – рассказывает владелец квартиры на первом этаже Владимир Одинюк. – А первые разрушения я обнаружил еще 29 июля 2019 года в кухне. После этого за две-три недели перекосились межкомнатные двери – перестали закрываться. В комнатах на обоях появились складки, а с потолка стали отваливаться куски штукатурки. В одной из комнат потолок закрыт пластиковыми панелями, так они тоже пошли волной. Это аварийная ситуация!

Соседке до чужих проблем дела не было, поэтому мужчине пришлось собирать подтверждения ее нарушений. УК составила акты о разрушениях в его квартире, в Центральном теруправлении выяснили, что соседка не согласовывала перепланировку: масштабный ремонт был выполнен незаконно. Ей выписали штраф в 2000 рублей плюс требование о приведении самовольно переустроенного жилого помещения в прежнее состояние с соблюдением закона. Но женщина его не исполнила.

– Согласно п. в, ч. 2 постановления Правительства РФ от 13.18.2006 №491 любые несущие конструкции являются общей собственностью жителей многоквартирного дома, а значит, изменения в них можно вносить только при наличии согласия остальных собственников. Получить его можно, проведя собрание. Но никакого собрания не было, – рассказал Владимир.

Именно поэтому мне и пришлось обращаться в суд с требованием обязать владелицу переделанной квартиры привести ее в прежнее состояние. Меня поддержали многие соседи и заявили о готовности выступить третьей стороной. Также я просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 103 988,08 руб., причиненный моему имуществу в результате незаконного переоборудования, перепланировки помещения в многоквартирном доме и укладки на деревянные перекрытия керамзитобетонной стяжки.

Отправляясь в суд, я был уверен, что выиграю его, ведь к иску были приложено заключение контролирующих органов и экспертиза.

Всё говорило о том, что разрушения в квартире напрямую связаны с самодеятельностью новой владелицы жилья этажом выше. Но вынесенное по итогам судебного разбирательства решение оказалось иным.

Районный суд в декабре 2020 года назвал претензии необоснованными, посчитав, что причина разрушений – физический износ дома, и отказал в удовлетворении иска. Но мужчина подал апелляцию, и с иском начал разбираться Тульский областной суд.

Пока длился процесс рассмотрения апелляционной жалобы, владелица «нехорошей квартиры» зря время не теряла – у жилья в конце января 2021 года появился новый владелец. Правда, об этом стало известно только в конце февраля, когда областной суд приступил к рассмотрению дела.

Спустя три заседания процесс снова застопорился – судья решила, что необходима еще одна экспертиза.

– Я обратился в крупные организации, которые, на мой взгляд, могли провести объективную и справедливую экспертизу, – Торгово-промышленную палату, ООО «Стройпроектирование», но обе отказали по причине отсутствия экспертов. Мне кажется, что это надуманная причина и они просто не захотели связываться с судами. Сейчас я нашел фирму «Альянс-капитал», которая должна сделать экспертизу по поручению суда, – рассказал Владимир.

Следующее заседание по делу назначено на август. Главное теперь, чтобы до момента вынесения решения перекрытия не рухнули полностью.