Фото из архива Myslo.
В Тульской области стартовал второй этап зачисления в первые классы
Заявления в любую школу при наличии свободных мест могут подавать все желающие.
Стартовал второй этап приемной кампании по зачислению детей в первый класс на свободные места, который продлится до 5 сентября 2021 года.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг с главной страницы в разделе популярные сервисы.
На портале gosuslugi71.ru можно также подробно ознакомиться с условиями подачи заявления в первый класс в описании услуги.
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