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В Тульской области стартовал второй этап зачисления в первые классы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области стартовал второй этап зачисления в первые классы

Заявления в любую школу при наличии свободных мест могут подавать все желающие.

Стартовал второй этап приемной кампании по зачислению детей в первый класс на свободные места, который продлится до 5 сентября 2021 года.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг с главной страницы в разделе популярные сервисы

На портале gosuslugi71.ru можно также подробно ознакомиться с условиями подачи заявления в первый класс в описании услуги.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:06 +2
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