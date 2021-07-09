В Тульской области стартовал второй этап зачисления в первые классы

Фото из архива Myslo.

Заявления в любую школу при наличии свободных мест могут подавать все желающие.

Стартовал второй этап приемной кампании по зачислению детей в первый класс на свободные места, который продлится до 5 сентября 2021 года.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг с главной страницы в разделе популярные сервисы.

На портале gosuslugi71.ru можно также подробно ознакомиться с условиями подачи заявления в первый класс в описании услуги.