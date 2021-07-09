Тулякам представят Программу развития региона до 2026 года

Напомним, в начале года Алексей Дюмин поставил задачу экономическому блоку правительства начать формирование Программы. В апреле был завершен первый этап работы над новой стратегией региона. Проведено более 30 мероприятий с участием экспертов и представителей общественности на региональном уровне и 44 — в муниципалитетах.

Как и предыдущая Программа развития «Земля силы и талантов», новая стратегия разрабатывалась в режиме широкого общественного диалога. Эксперты и активные жители подали более 3,2 тыс. предложений, за которые на сайте программа71.рф проголосовали более 103 тысяч человек.

Программа получила название «Тульская область — Территория развития и успеха».

Прямая трансляция мероприятия состоится на телеканале «Первый Тульский». Начало в 13.00.