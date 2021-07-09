Самая народная программа

Самая популярная инфраструктурная программа — «Народный бюджет» — стала главной темой разговора, завершившего рабочий день уполномоченного представителя губернатора Тульской области Надежды Школкиной в минувший четверг.

В этот летний вечер во дворе многоквартирного дома № 11 по улице Хворостухина в Туле собрались активные жители, представители территориального управления по Пролетарскому округу и управляющей компании. Вопросов и предложений звучало много, ведь тема, объединившая людей, действительно касается каждого, — благоустройство двора, ремонт родной девятиэтажки. Первые жильцы заселились в нее в 2008 году, и по прошествии этого времени и само здание, и придомовая территория, по понятным причинам, требуют обновления. Об этом и шла речь.

Уполномоченный представитель губернатора Тульской области Надежда Школкина и заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу Тулы по социальной политике Виктор Панов подробно рассказали жильцам о возможностях «Народного бюджета» и порядке участия в этой программе. Напомним, она действует в регионе с 2011 года. Это сейчас подобные проекты инициативного бюджетирования благодаря закону, принятому по предложению «Единой России», работают в каждом субъекте страны. А десять лет назад в масштабах страны о нем и слыхом не слыхивали.

Тульская область стала одной из первых, внедривших инструменты самой народной программы и со временем сделавшей ее самой популярной и востребованной. Благодаря губернатору Тульской области и региональному правительству последние годы программа развивается и совершенствуется, дает новые возможности для участия в ней как можно большего числа людей. Условия для жителей становятся выгоднее, финансирование со стороны областного бюджета растет, расширяется перечень видов работ.

За 10 лет реализовано более 4800 заявок на общую сумму более 5 млрд рублей. На реализацию программы «Народный бюджет» в 2022-2023 годах региональные власти предусмотрели беспрецедентную сумму — 800 млн рублей! Прием заявок на новый сезон проекта стартовал 17 июня и завершится 17 августа. В сентябре состоится голосование за инициативные проекты, победителей определят в октябре.

Принять участие в проекте можно двумя способами: подать заявку на портале «Открытый регион» в разделе «Народный бюджет» или обратиться в администрацию муниципалитета.

После этого участники проекта, подавшие заявки, совместно с администрацией должны организовать собрание жителей, избрать инициативную группу (не менее 10 человек), совместно определить примерную стоимость работ и условия их софинансирования, сформировать реестр подписей в поддержку проекта.

Проголосовать за свой проект можно лично или на портале «Открытый регион» в разделе «Народный бюджет» через ЕСИА.

В рамках работы над формированием Программы развития Тульской области до 2026 года, откликнувшись на многочисленные просьбы жителей, члены Экспертного совета, в состав которого входит Надежда Школкина, представили губернатору Алексею Дюмину предложения расширить возможности проекта. И они были поддержаны!

Самая хорошая новость: теперь для участников «Народного бюджета» предусмотрено существенное снижение процента софинансирования. Жители городских территорий для реализации проектов до 1 млн рублей будут вносить не менее 10% средств, от 1 до 3 млн рублей — не менее 7,5%, более 3 млн рублей — не менее 5%. Раньше обязательным условием было не менее 10%. Жители сельских территорий для реализации своих проектов будут вносить не менее 5%.

– Слышали о «Народном бюджете», но еще ни разу не участвовали в нем, — рассказала представительница совета дома Елена Райкова. — Планируем подать заявку на ремонт и асфальтирование внутридворовой дороги — она вся разбита, тротуаров, можно сказать, нет. Кругом одна щебенка, парковочных мест нормальных тоже нет… Если получится, и кровлю заменим. Очень верим, что программа поможет нам решить наши проблемы. Полную стоимость работ нам точно не потянуть, а с такой финансовой поддержкой со стороны области все мечты могут стать реальностью. Будем надеяться, всё получится.

Уполномоченный представитель губернатора Тульской области Надежда Школкина говорит: