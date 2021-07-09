В ДТП с грузовиком и легковушкой в Щекинском районе пострадали два человека

Предполагается, что к аварии привел выезд на встречку.

Стали известны некоторые подробности автоаварии , которая произошла днем 9 июля на 217-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от Карамышево Щекинского района).

Предполагается, что 48-летний водитель Chevrolet Orlando совершил столкновение с двигавшимся навстречу грузовиком Ford. За рулем последнего находился 24-летний водитель.

«В результате ДТП оба водителя доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят дальнейшую работу по выяснению всех деталей случившегося», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.