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В ДТП с грузовиком и легковушкой в Щекинском районе пострадали два человека

В ДТП с грузовиком и легковушкой в Щекинском районе пострадали два человека

Предполагается, что к аварии привел выезд на встречку.

Стали известны некоторые подробности автоаварии, которая произошла днем 9 июля на 217-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от Карамышево Щекинского района).
 
Предполагается, что 48-летний водитель Chevrolet Orlando совершил столкновение с двигавшимся навстречу грузовиком Ford. За рулем последнего находился 24-летний водитель.
 

«В результате ДТП оба водителя доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят дальнейшую работу по выяснению всех деталей случившегося», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

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Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 2
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Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 4
Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 5
Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 6
Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 7
Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 8
Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 9
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Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 14
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Жесткое ДТП под Тулой, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:11 0
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