ОНФ запускает федеральную горячую линию по вакцинации

Фото: пресс-служба ОНФ по Тульской области.

Специалисты ответят на самые распространенные вопросы и дадут исчерпывающую информацию по всем пунктам.

Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России запускает круглосуточную горячую линию 8 (800) 200-34-11, чтобы дать возможность гражданам получить ответы на все вопросы, касающиеся вакцинации.

В России созданы условия для вакцинирования всех, кто хочет защитить свое здоровье. Но при этом многие не торопятся вакцинироваться – кто-то не понимает всей необходимости этого процесса, кто-то сомневается в эффективности вакцины или боится побочного эффекта.

На недоверие к вакцинации серьезно повлияло огромное количество интернет-фейков и банальная нехватка достоверной информации. Для людей, которые понимают необходимость вакцинации, но пока сомневаются и откладывают ее, запускается горячая линия, которая ответит на самые распространенные и активно обсуждаемые вопросы.